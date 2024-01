Niederorschel. Auch im Eichsfeld wird der Opfer des Holocaust gedacht. Dabei wird zur aktiven Auseinandersetzung mit der Geschichte aufgerufen.

Etwa 60 Menschen gedachten am Samstag in Niederorschel der Opfer des Nationalsozialismus. Bürger sowie Vertreter aus Verbänden und Politik, unter ihnen Landrat Werner Henning und Niederorschels Bürgermeister Ingo Michalewski (beide CDU), versammelten sich am Mahnmal für die Insassen des ehemaligen Außenlagers des KZ Buchenwald und legten Kränze nieder.