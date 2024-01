Eichsfeld. Von einem Feuerwehreinsatz über eine Neugeborenenstatistik bishin zu Kurseinladungen lesen Sie hier. Wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und der Region kurz und knapp.

Alkoholsucht kann jede Familie treffen

Alkoholismus ist eine Krankheit, die unabhängig von Einkommen und sozialem Status jede Familie treffen kann. Nicht nur der Alkoholiker selbst ist krank, sondern auch sein gesamtes Umfeld. Lebens- und Ehepartner, Kinder, Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen leiden gleichermaßen unter den Folgen der Sucht. Egal wer trinkt, betroffen sind alle. Wer durch das Trinken eines anderen Menschen betroffen ist, kann sich an die Al-Anon-Familiengruppe in Heiligenstadt wenden. Dort gibt es eine Lösung, denn es heißt: „Mit dem Öffnen unserer Herzen verwandeln wir unsere Verluste.“ Das nächste Gruppenmeeting für Angehörige von Alkoholikerinnen und Alkoholikern und für Interessierte findet am Donnerstag, 1. Februar, um 18 Uhr statt. Die neue Adresse zur gemeinsamen Zusammenkunft ist die Begegnungsstätte der Caritas, Schlachthofstraße 8. Beginnend mit diesem Datum sind dort im Zwei-Wochen-Rhythmus immer donnerstags um 18 Uhr die Treffen geplant. Wer die Al-Anon-Selbsthilfegruppe besuchen möchte, kann die Treffen ohne Anmeldung besuchen. Kontakt zur Selbsthilfegruppe unter Telefon 0151/15550067.

Tiefenentspannung mit Klangschalen

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt lädt zur Kursreihe „Tiefenentspannung mit Klangschalen – Körperlich & seelisch in Einklang kommen mit heilenden Schwingungen“ ein. Während der Klangschalen-Meditation erleben die Teilnehmer sanfte, den ganzen Körper durchdringende Vibrationen sowie lang anhaltende und magisch anmutende Töne und bekommen ein Gefühl vom „Getragen werden“, bis sie irgendwann einfach los lassen können. Beim ersten Treffen am Dienstag, 6. Februar, von 19.30 bis 20.45 Uhr erhalten die Teilnehmer Informationen dazu, was sie während der Kursreihe erwartet. Danach haben Sie die Möglichkeit, sich zu den vier zusammenhängenden Treffen anzumelden. Die Termine hierfür sind der 20. und 27. Februar sowie der 5.. und 12. März. Mitzubringen sind Decke, Kissen, dicke Socken und Getränke. Eine Anmeldung bis spätestens vier Werktage vor Kursbeginn unter Telefon 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de ist erforderlich.

Die wenigsten unehelichen Kinder werden im Eichsfeld geboren

Im Jahr 2022 kamen in Thüringen 14.131 Kinder zur Welt. Bei der Mehrheit der Neugeborenen waren die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lag der Anteil der unehelich Lebendgeborenen im Jahr 2022 bei 54,1 Prozent. Dieser Wert lag zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung im Jahr 1990 bei lediglich 31,8 Prozent und stieg über die Jahre kontinuierlich bis zum Höchststand von 61 Prozent im Jahr 2012 an. Seit jenem Jahr sank die Zahl unehelich Geborener langsam, wobei die Entwicklung mit Schwankungen verbunden sei. Den höchsten Anteil unehelich Geborener verzeichnete im Jahr 2022 die kreisfreie Stadt Gera mit 64,8 Prozent, gefolgt vom Landkreis Greiz (61,1 Prozent) und dem Kyffhäuserkreis (57,6 Prozent). Wie schon in der Vergangenheit hob sich der katholisch geprägte Landkreis Eichsfeld laut den Statistikern sichtbar davon ab. Im Jahr 2022 betrug der Anteil der unehelich Geborenen hier 41,8 Prozent. Seit 1990 stieg im Landkreis Eichsfeld die Zahl der unehelich gebornen Kinder um 31,3 Prozent an. Damit weise der Landkreis Eichsfeld die größte Veränderungsrate unter allen Thüringer Kreisen in den vergangenen mehr als drei Jahrzehnten auf.

Schule gewährt Einblick hinter die Kulissen

Die Bergschule St. Elisabeth, katholische berufsbildende Schule, lädt am Samstag, 2. März, von 10 bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ nach Heiligenstadt ein. Alle Bildungsgänge und Schüler geben nach der Projektwoche einen Einblick in die Ergebnisse der Woche und die Ausbildung an der Schule. Beispielsweise mit Ausstellungen der verschiedenen Projekte und Mitmachaktionen können Gäste einen Einblick in den Schulalltag erlangen. Ebenso gibt es Informationen zu den umfassenden Angeboten, die neben dem Unterricht das Schulleben bereichern, wie Auslandspraktika über das Erasmusprogramm. Fachkräfte bieten zudem den Teilnehmenden individuelle Schullaufbahn-, Studien- und Berufsberatung an.

Ortsteilratsmittel werden verteilt

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung lädt der Ortsteilrat von Hundeshagen am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr in den Versammlungsraum des Dorfgemeinschaftshauses ein. Unter anderem wird die Arbeit des Jugendverbandskoordinators des Diakonischen Werkes und eine mögliche Zusammenarbeit vorgestellt. Zudem werden die Ratsmitglieder über die Verteilung der Ortsteilratsmittel an die örtlichen Vereine und Projekte beraten. Bürger haben am Ende der Sitzung die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen und Problemen an das Gremium zu wenden.

Familienwochenende in Heiligenstadt

Das Bidlungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt lädt zu einem Familienwochenende vom 15. bis 18. März ein. Speziell richtet sich der Kurs „Auf zu den Quellen des Lebens“ an Familien mit ihren Kindern, die im Frühjahr die Erstkommunion feiern. Gemeinsam wird gefragt, was im Leben wichtig ist und was man dazu braucht. Gemeinsames Spiel, kreatives Gestalten und Bewegung kommen nicht zu kurz. Mit anderen Familien gemeinsam gehen die Teilnehmer so auf die Suche nach den Quellen des Lebens. Start des Wochenendes ist am Freitag, 15. März, um 18 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 03606/667409 oder per E-Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de.

Richtige Zahnpflege in der Bibliothek lernen

Die Kinder der kleinen Gruppe des Mischka-Kindergartens besuchten jetzt die Bibliothek in Worbis, denn sie wollten eine Geschichte zum Thema „Zahnpflege“ hören. Gespannt verfolgten sie, wie der kleine Bär das Zähneputzen lernt. „Bei den Liedern zur Körperpflege konnten die Kleinen sogar kräftig mitsingen. Das Schönste aber war das anschließende Stöbern in den Bücherregalen“, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Elke Räuber.

Leinefelder Feuerwehr löscht unbeaufsichtigtes Lagerfeuer

Ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer wurde der Polizei am Sonntagabend gemeldet. Entdeckt wurde dieses oberhalb vom Leinefelder Friedhof. Die Einheimischen nennen den Bereich am Waldrand Fernblick. Die Leinefelder Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus,. Nach nach kürzester Zeit war das Feuer abgelöscht, berichtet der Wehrleiter Florian Hartung.

Jäger schließen sich für Aufgaben zusammen

Einige Jäger der Reviere Steinheuterode, Schachtebich, Uder und vom Heiligenstädter Stadtwald haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Alle eint sie die Hege und Pflege der Reviere. So kümmern sie sich um den Erhalt des Baumbestandes und beobachten die Pflanzen- und Tierwelt, ob sie intakt ist. Gemeinsame Aktivitäten stehen ebenso an. So verbringen die Jäger jedes Jahr gemeinsam den Hubertustag. Auch gemeinsame Jagden werden organisiert. Bei einer dieser habe sich etwas Ungewöhnliches ereignet, berichtet Gerald Hottenrott aus Uder. Drei Familienmitglieder haben laut Hottenrott ein Tier erlegt. Der 83-jährige Herbert Offenhaus einen Fuchs, Sohn Heiko und Enkel Max jeweils ein Reh.

Einstieg in Imkerkurs noch möglich

Wenn alle Parkplätze rings um den Sachswerfer Handwagen in Niedersachswerfen im Landkreis Nordhausen belegt und dabei Kennzeichen aus allen Nachbarlandkreisen zu entdecken sind, dann wissen die Anwohner, die Imker sind wieder da. Seit fast einem Jahrzehnt startet im Januar hier die Ausbildung der Neuimker. Der Einladung der Südharzer Imkergemeinschaft waren zum ersten Termien 28 Interessenten gefolgt. Vermittelt wurden die Grundlagen der Imkerei und die Teilnehmer erfuhren neben vielen anderen Themen alles über den Verlauf eines Bienenjahres. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass am Kurs zehn Jugendliche im Alter unter 18 Jahren teilnehmen. Übrigens ist ein Einstieg in den Lehrgang, der im Juni seinen Abschluss finden wird, noch am nächsten Kurswochenende, 17. und 18. Februar, möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.t1p.de/imkerkurs2024 zu finden.

Eine Zeitreise auf dem Stadtwall

Göttingens ehemalige Befestigungsanlage ist Themenschwerpunkt der Führung „Von der Bastion zur Promenade – Eine Zeitreise auf dem Göttinger Stadtwall“. Den Rundgang bietet die Tourist-Information Göttingen am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr an. Die Stadtführung widmet sich der wechselvollen Geschichte des Stadtwalls und seinem Wandel von der Befestigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert zu einer der ältesten und schönsten Grünanlagen der Stadt. Der historische Stadtwall ist heute durchgängig bepflanzt und der beliebteste Weg, um bei einem Spaziergang die Altstadt einmal zu umrunden. Stationen der Führung sind unter anderem das Bismarckhäuschen, das der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck während seiner Göttinger Studienzeit bewohnte, und die älteste Linde am Wall. Auch der Leinekanal und die Mühlen werden thematisiert. Außerdem wird Wissenswertes über den an den Wall grenzenden Alten Botanischen Garten der Universität vermittelt. Die Führung dauert etwa 120 Minuten und startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind für 10 Euro pro Person online unter wwwmein-goe.de erhältlich.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

Einladung zum Gehörlosengottesdienst

Der Hüpstedter Pfarrer Günter Christoph Haase lädt am Sonntag, 4. Februar, zum Gemeinschaftstag mit Gehörlosengottesdienst sowie anschließender Kerzenweihe und Kerzenprozession ins Marcel-Callo-Haus in der Heiligenstädter Lindenallee ein. Treffpunkt ist die dortige Hauskapelle. Der Gemeinschaftstag beginnt mit einem Gottesdienst um 11.30 Uhr, an den sich um 12.30 Uhr das Mittagessen anschließt. Ab 13.30 Uhr stehen aktuelle Informationen auf dem Programm, ehe bei Kaffee und Kuchen zum gemütlichen Teil des Nachmittags übergegangen werden kann. Zudem besteht auch die Möglichkeit, die Beichte abzulegen, heißt es aus dem Pfarramt Hüpstedt. Wer am Sonntag gerne am Mittagessen teilnehmen möchte und dazu eine vegetarische, vegane, laktosefreie Mahlzeit wünscht oder auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagiert, wird darum gebeten, sich bis Dienstag, 30. Januar, bei Heidi Bach zu melden. Hierfür bitte eine SMS oder Textnachricht über die Kurznachrichtendienste WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer 0173/3934705 oder eine E-Mail an die Adresse bachheibo@googlemail.com senden.

