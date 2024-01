Eichsfeld. In Heiligenstadt entsteht Gemeinschaft rund um den Jakobusweg – Pilgerkultur lebt auf. Erste Aufgaben sind auch schon verteilt.

Zu Hause sind sie in Heiligenstadt, Uder, Kleinbartloff, Deuna, Leinefelde, Duderstadt und Dingelstädt. Sie alle vereint eine Leidenschaft: das Pilgern. Auf Wallfahrtserlebnisse im In- und Ausland können sie zurückblicken, sie sind deutsche und internationale Pilgerwege gegangen, allein, zu zweit oder in der Gruppe und sie haben bereits neue Pläne, freuen sich auf den Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Zu hören war vom Pilgern auf dem berühmten Jakobsweg, von der Wallfahrt nach Vierzehnheiligen, von der Magdeburger Fußwallfahrt ins Eichsfeld, von der Bistumswallfahrt zum Erfurter Dom.