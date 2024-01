Heiligenstadt. Beim großen Treffen in Heiligenstadt geht es nicht nur um politische, sondern auch gesellschaftliche Themen. Und die jungen Politiker stoßen auf alles andere als Politikverdrossenheit.

Die Idee der Jugendorganisationen der demokratischen Parteien eines „Jugendpolitischen Speed-Dating“ unterstützt die Villa Lampe gern. Gemeinsam waren interessierte Jugendliche jetzt eingeladen, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Jugendorganisationen im Eichsfeld in Form eines „SpeedDatings“ auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.

Über 40 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen an der Veranstaltung teil, auf der viele Fragen der Jugendlichen im direkten Kontakt mit den jungen Politikern und Politikerinnen beantwortet werden konnten. „Es ging jedoch nicht nur um politische Inhalte, sondern auch um persönliche Fragen, warum sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen politisch in ihren Jugendorganisationen engagieren und was sie damit bewirken können“, erklärt Villa-Leiter Maik Herwig.

Junge Leute zeigen sich interessiert und informiert

In zwei Runden zogen interessierte Jugendliche in zehnminütigen Abständen von Tisch zu Tisch und kamen schon nach kürzester Zeit mit den jeweiligen politischen Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch. In der Pause zwischen den beiden Runden gab es frische Pommes und Getränke zur Stärkung für die zweite Runde, in der viele Jugendliche ihre Fragen konkretisieren konnten und der Austausch intensiv fortgeführt wurde. Vielen Jugendlichen gefiel das Format des „Speed-Datings“, da sie so ihre Fragen direkt stellen konnten und auch gleich eine Antwort darauf bekamen.

Maximilian Schröter von den Jusos meinte: „Junge Menschen sind politisch interessiert und haben Lust, sich zu engagieren – das haben wir wieder gesehen. Deswegen muss Politik ihnen die Chance geben, sich einzubringen und ihre Perspektiven nutzen.“ Katharina Pätzold von der grünen Jugend habe eine „interessierte und informierte Jugend, die keine Angst hat, auch schwierige Fragen zu stellen und die sich gern stärker einbringen möchte“ kennengelernt.

Spannende Fragen, Aufgeschlossenheit und Interesse hat Yannek Bang (Junge Liberale) erlebt. „Das Jugendpolitische Speed-Dating hat noch mal deutlich gezeigt, dass die Eichsfelder Jugend nicht politikverdrossen ist. Im Gegenteil, es besteht ein großes Interesse an Bundes-, Landes- und Kommunal-Themen“, bilanziert Konstantin Müller von der Jungen Union. Auch Nick Künemund (Linke Jugend) habe alles andere als Politikverdrossenheit erlebt. Felix Freund, Bildungsreferent im Marcel-Callo-Haus freut sich über das große Interesse der Jugendlichen an der Politik vor Ort. „Das zeigt mir, dass die Jugend mitarbeiten will und tolle Ideen für ihre Heimat hat. Das gibt Zuversicht für die Zukunft.“

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld