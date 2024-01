Bischofferode. In einem Eichsfelddorf kommt es zum Streit. Dabei wird ein Mann verletzt.

In einer Autowerkstatt in Bischofferode kam es am Montag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach Informationen der Polizei kam es zum Streit über den Preis einer Dienstleistung, wobei der Auftraggeber den Werkstattbesitzer mit Schlägen und Tritten traktierte.

Dieser wurde dabei im Gesicht verletzt und anschließend noch von dem Angreifer bedroht. Gegen den Täter wurde Anzeige erstattet.

red