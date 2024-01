Rengelrode. In einem Dorf im Eichsfeld beschädigen Unbekannte die Reifen eines Autos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte beschädigten nach Polizeiinformationen an einem schwarzen BMW in der Dorfstraße in Rengelrode mehrere Reifen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten Einstiche in den Flanken der beiden Reifen an der Fahrerseite fest.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 13.50 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mehrere hundert Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld ein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen: 0024757/2024) entgegen.

red