Eichsfeld. Die Proteste der Landwirte haben bei der Regierung bislang kaum Wirkung gezeigt. Nicht nur im Eichsfeld zeigt man sich enttäuscht. Jetzt sind für Mittwoch neue Aktionen geplant.

Die Landwirte in Thüringen setzen ihre Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung fort. Am Mittwoch, 31. Januar, werden im Zeitraum von etwa 8 bis 13 Uhr im Freistaat die Zufahrten zu den Autobahnen blockiert. Betroffen sind von der Blockade-Aktion auch die Zufahrten der Autobahn 38 bei Arenshausen, Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis und Breitenworbis. In besagtem Zeitraum sollen in Berlin die Haushaltsverhandlungen stattfinden.