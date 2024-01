Lindewerra. Die Spannung beim 2. Kanzelcup im Eichsfeld hält bis zum Schluss. Turnier hat Teilnehmerrekord und endet erst nach mehr als zehn Stunden.

Vier Leute mehr als bei der Premiere im vorigen Jahr waren es jetzt in Lindewerra beim 2. Kunzelcup of Darts. 28 Teilnehmer kämpften im Gasthaus „Kanzelblick“ um den Sieg an der Dartscheibe. Das Besondere: Das Dartturnier ist länderübergreifend. Früher hieß es „Werratalturnier“, weiß Lindewerras Bürgermeister Gerhard Propf (parteilos). Mal fand das Turnier in Hessen statt, mal im Eichsfeld. Wenn Lindewerra an der Reihe war, dann fand das Turnier im „Werrakrug“ statt. Das Gasthaus hat aber seit einigen Jahren einen neuen Namen: „Kanzelblick“. Darum hat man das Turnier kurzerhand umbenannt.