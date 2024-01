Leinefelde. Jugend im Fokus: Leinefelder Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH initiiert Projekt. Das lernen Eichsfelder Jugendliche dabei:

Lange brauchte Tino Hartlep, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH (WVL), nicht zu überlegen. „Ich und mein Team waren von der Idee von Anfang an begeistert“, so Hartlep. Das Landratsamt habe ihn im vergangenen Jahr angesprochen, ob er die Möglichkeit sieht, für Schulklassen ein Projekt anzubieten, das sich rund um die erste Wohnung bezieht. Wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Unwissenheit bei Jugendlichen herrsche, wenn es um den Erstbezug der eignen vier Wände geht, erfahre man in der alltäglichen Arbeit.