Worbis. Zum dritten Mal findet in diesem Jahr das Tierschutzfestival im Alternativen Bärenpark Worbis statt. Darauf können sich die Besucher freuen:

Aller guten Dinge sind drei. Das gilt auch für das Tierschutzfestival im Alternativen Bärenpark Worbis. Am 29. und 30. Juni findet dort das Open-Air-Festival „Wir.Sind.Tier.“ statt. „In diesem Jahr sind wieder die Kult-Rocker von ,Flyswatter´ dabei, so wie die nordischen Hardrocker von ,Glutsucht´ oder die Eichsfelder Ikonen ,Kimkoi´“, verkündet Projektleiterin Sabrina Schröder.

„Zudem gibt es bärenstarke Acts, die zum ersten Mal im Bärenpark auf der Bühne stehen werden. Darunter sind unter anderem die Gewinner des Thüringen-Grammy ,Sellout Alley´ und das Duo ,Zweite Jugend´ aus Osnabrück, die mit ihrem neuen Album bis auf Platz 1 der Deutschen Alternativen Charts geklettert sind“, freut sich Schröder. Auf diese und zahlreiche weitere Bands dürften sich die Besucherinnen und Besucher des Tierschutzprojekts an besagtem Wochenende freuen.

Zum dritten Mal heißt es in diesem Jahr bereits „Wir.Sind.Tier.“ im Alternativen Bärenpark Worbis, dem ersten Tierschutzprojekt für Bären in Deutschland. „Die Veranstaltung ist dabei mehr als ein Open-Air-Festival, denn neben den zahlreichen Bands sind auch Akteure aus dem Tier-, Natur- und Artenschutz vertreten. Darunter viele Mitmach- und Aktionsstände, beispielsweise von der Heinz-Sielmann-Stiftung, dem BUND oder dem Nachhaltigkeitszentrum Thüringen“, erklärt Sabrina Schröder.

Projektleiterin Sabrina Schröder blickt mit Vorfreude auf das Festival (Archivbid). © Funke Medien Thüringen | Eckhard Jüngel

Kultur und Tierschutz gingen hier Hand in Hand, führt sie weiter aus. So werde es ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie geben. Kinderschminken, Bastel- und Spielstände bis zum Theater für Klein und Groß seien nur ein paar der Highlights am letzten Juniwochenende im Alternativen Bärenpark Worbis.

„Die ersten Bands starten jeweils um 12 Uhr. Am Samstag geht die Veranstaltung zudem bis 23 Uhr, daher gibt es bereits ab 17 Uhr die Möglichkeit, direkt an der Festwiese beim Hotel Wiesengrund ein vergünstigtes Abendticket zu bekommen“, so die Projektleiterin. Einwohner der Stadt Worbis können sich darüber hinaus auf einen besonderen Bonus freuen: Für sie ist der Eintritt am Samstagabend ab 17 Uhr (Eingang Hotel Wiesengrund) sogar komplett frei.

Während des gesamten Wochenendes werden Foodtrucks und Getränkewagen für den passenden, kulinarischen Rahmen sorgen. Alle Bands spielen ehrenamtlich, und die Einnahmen kommen ausschließlich den Tieren zugute, betont Schröder abschließend. „Ein Festival genießen und dabei etwas Gutes tun, dies ist der Hintergedanke des Events.“

red