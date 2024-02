Leinefelde-Worbis. Bei einem Unfall in Leinefelde-Worbis wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Der Jugendliche wurde an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst.

Am Mittwoch ist ein 17-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in Leinefelde-Worbis schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, wurde der 17-Jährige in der Franz-Weinrich-Straße an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red