Eichsfeld. Der „Weiberelferrat“ in einem Eichsfelder Dorf feiert 25 Jahre voller Glanz, Humor und Tanz. Der Saal verwandelt sich dafür in ein Revuetheater.

Die Kirchworbiser „Weiber“ feierten ihr 25-jähriges Jubiläum und schafften es ihr Publikum aus nah und fern restlos zu begeistern. Schon beim Betreten des ausverkauften Gemeindesaals konnten die Gäste, durch die eigens für diese Veranstaltung geschaffene Saal- und Bühnendekoration, die Atmosphäre eines großen Revuetheaters wahrnehmen.

Eine große Showtreppe voller Charme und Glamour bildete am vergangenen Sonntag den Mittelpunkt der heimischen Bühne und verwandelte diese in eine edle Varietébühne. Das Programm der Damen, welche in feinstem und funkelndem Frack sowie Zylinder gekleidet waren, reichte von humorvollen Büttenreden bis hin zu atemberaubenden Tänzen. Den Auftakt des vierstündigen Programms bildeten der glamouröse Einmarsch des Frauenelferrates und die anschließende Begrüßung des treuen Publikums durch Viola Strube, Yvonne Birkefeld und Sylvia Weinrich.

Als erster Programmpunkt ließen Leni Weinrich und Leonie Döring als „Sally & Cindy“ das närrische Volk an ihren Teenagererlebnissen teilhaben und sorgten für ausgelassene Stimmung. Larissa Münch aus Gernrode berichtete von einem verhängnisvollen Abend, an dem sie eine „sturmfreie Bude“ genießen durfte und sie unbeabsichtigt das elterliche Haus in ein Schlachtfeld verwandelte.

Dass auch ohne Worte eine mitreißende Unterhaltung möglich ist, bewiesen Susanne Seeboth, Viola Strube und Gerlinde Goedecke eindrucksvoll mit ihrer doch sehr wortlosen Darbietung. Anschließend begeisterten die beiden Tanzmariechen Svenja Dietrich und Viktoria Kesting mit ihrem feurigen Funkentanz voller Akrobatik und tänzerischer Raffinesse. Simone und Alyssa aus Buhla, im wahren Leben Mutter und Tochter, nahmen in ihrer Bütt das starke Geschlecht auf die Schippe und hatten somit die Sympathie der weiblichen Karnevalisten auf ihrer Seite.

Nachdem die Formation „Dancing Hands“, ausgestattet mit in Schwarzlicht leuchtenden Handschuhen, Schuhen und Hüten zu einem musikalischen Mix, mit ihrem Auftritt das Publikum verzauberte, unterhielten die Klageweiber die Gäste mit ihrem bissigen Humor und den nicht immer jugendfreien Anekdoten. Die Oldies des KCC-Weiberelferrates, liebevoll auch als „Ausrangierte“ bezeichnet, standen als „Party Feuerwehr“ auf den Brettern und wurden für ihre Darbietung mit tosendem Applaus belohnt.

Natürlich darf so ein festlicher Anlass nicht ohne ein paar dankende Worte und einen kleinen emotionalen Rückblick vergehen. Besonderen Dank gebührte Beatrix Banse, Sibylle Müller und Sylvia Dietrich, deren Engagement es zu verdanken ist, dass der immer schlechter besuchte sonntäglichem Kostümball dem Kirchworbiser Weiberfasching wich. Conny Varges parodierte zum Vergnügen des ganzen Saals in ihrer unvergleichlichen Art Ricky aus „Rickys Popsofa“ und machte anschließend die Bühne für den beschwingten Affentanz von zehn jungen Gerstenbärterinnen frei.

Silwana Sauer, als Frieda dem treuen Publikum wohlbekannt, brachte Benedict Ertmer dazu, auf der Bühne die ein oder andere Yogapose vorzuführen und konnte sich über große Resonanz ihrer Fans freuen. Nach diesem erheiternden Programmpunkt Silwanas brachten die Pink Pearls aus Beuren mit ihrer Horrorshow anwesende Karnevalsfreunde zu tosendem Applaus. Als Finale und Höhepunkt des Abends verzauberten abschließend die Damen des Weiberelferrates mit ihrem grandiosen Tanz und verabschiedeten sich so für dieses Jahr von den Gästen.

Karneval im Landkreis Eichsfeld

