Zum Tag der Ausbildung lädt das Team des Eichsfeld Klinikum am 24. Februar 2024 herzlich ein, um sich direkt vor Ort zu informieren!

Die Berufswahl ist für viele junge Menschen eine tatsächliche Herausforderung. Während für manche bereits seit langem der Traumjob feststeht, sind andere noch unentschlossen.

Wer hat da nicht schon über eine Ausbildung im Gesundheitswesen nachgedacht? Ob als Pflegefachkraft oder als Operationstechnischen Assistenz (OTA), Anästhesietechnische Assistenz (ATA) oder über ein Duales Studium zur Hebamme – die Möglichkeiten sind vielfältig und die Zukunftsperspektiven gut.

© Eichsfeld Klinikum gGmbH

Attraktiv und zukunftssicher: Eichsfeld Klinikum investiert in den Nachwuchs

Das Eichsfeld Klinikum bietet jungen Menschen eine besonders hochwertige und praxisnahe Berufsausbildung sowie eine spannende Zukunft beim größten Arbeitgeber der Region. Zu den weiteren Pluspunkten einer Ausbildung am Klinikum zählt die tarifliche Ausbildungsvergütung. Mit monatlich 1.340 Euro bereits im ersten Ausbildungsjahr, Zeitzuschlägen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, einer betrieblichen Altersversorgung und 30 Tagen Urlaub, werden für Azubis als Pflegefachkraft, OTA, ATA oder Hebamme attraktive Anreize gesetzt.

© Eichsfeld Klinikum gGmbH

Empathie, Teamwork und digitale Technik – das alles ist auch Pflege

Die Ausbildung als Pflegefachkraft ist vielfältig und anspruchsvoll. Bereits in der modernen generalistischen Pflegeausbildung am Bildungsinstitut des Eichsfeld Klinikums lernen die Azubis, die Patientinnen und Patienten optimal zu versorgen sowie deren Gesundheitszustände zu überwachen.

Der Pflegeberuf ist entgegen vielen Annahmen weitaus mehr ist als Bettpfannen wechseln, Blutdruckmessung oder Medikamente verteilen – sondern auch der professionelle Umgang mit moderner und digitaler Technik, interdisziplinäre und stationsübergreifende Teamarbeit sowie ein würdevoller Umgang mit den Patientinnen und Patienten. Auch eine Ausbildung mit Schwerpunkt ambulante Pflege zur Betreuung alter, kranker und pflegebedürftiger Menschen in der Tochtergesellschaft EK Pflege ist möglich.

Auch durch die Arbeit mit den Menschen erfahren die Azubis viel Wertschätzung

Nick und Philipp, beide Azubis im 3. Lehrjahr als Pflegefachkräfte, haben sich für das Eichsfeld Klinikum entschieden und berichten gern. „Besonders der gute Ruf des Bildungsinstituts hat mich überzeugt. Am Eichsfeld Klinikum schätze ich die netten und hilfsbereiten Lehrkräfte, einen zuverlässigen Jahresplan und dass wir in Neuerungen wie zum Beispiel die Digitalisierung auf Station direkt mit eingebunden werden“, so Nick. „Das familiäre Arbeitsklima und die gute Einbindung auf den Stationen finde ich gut. Individuelle Wünsche bei der Dienstplanung werden so weit als möglich berücksichtigt“, ergänzt Philipp.

© Eichsfeld Klinikum gGmbH

Die direkte Arbeit mit den Patientinnen und Patienten ist etwas ganz Besonderes und gibt den Azubis viel zurück. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn die Menschen ein positives Feedback geben, weil sie sich bei uns im Klinikum gut betreut und behandelt fühlen. Da merkt man, dass unsere Arbeit wichtig ist und geschätzt wird.“

© Eichsfeld Klinikum gGmbH

Das Eichsfeld Klinikum bietet jungen Fachkräften sichere, moderne Persepektiven

Die verschiedenen Abteilungen und Kliniken – von der Kinderstation, über die Onkologie, Urologie bis hin zur Kardiologie oder Notfallambulanz – bieten den Azubis abwechslungsreiche Einsatzbereiche. Insbesondere die theoretische und praxisnahe Ausbildung am hauseigenen Bildungsinstitut, das eine staatliche Anerkennung als Berufsfachschule besitzt, kommt bei den Azubis gut an. Im späteren Berufsleben können Fachwissen und Kompetenzen in verschiedenen Bereichen vertieft werden.

© Eichsfeld Klinikum gGmbH

Alles in allem ein verantwortungsvoller Beruf mit attraktiven Entwicklungschancen – nicht zuletzt durch den Klinikneubau des Eichsfeld Klinikums. Mit dem hochmodernen Neubau, der ab Ende 2028 alle Bereiche des Eichsfeld Klinikums am Standort Heiligenstadt zusammenführt, wird den jungen Fachkräften eine sichere und moderne Zukunftsperspektive geboten.

Mehr zu den Ausbildungsmöglichkeiten am Eichsfeld Klinikum sowie im Unternehmensverbund erhalten Interessierte auf www.eichfeld-klinikum.de/bildung, telefonisch unter 0 36 06 / 76 – 11 60 oder persönlich zum Tag der Ausbildung am 24.02.2024, 13.00 – 17.00 Uhr im Bildungsinstitut des Eichsfeld Klinikums am Standort Heiligenstadt.