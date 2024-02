Heiligenstadt. Den großen Heiligenstädter Umzug abzusichern und das Gefahrenpotenzial so gering wie möglich zu halten, ist keine Kleinigkeit. So lief der Einsatz der ehrenamtlichen Helfer ab.

Einsatzkräfte des Technisches Hilfswerks (THW) Ortsverband Heiligenstadt sicherten am Sonntag den

Es war am Sonntag der 25. Karnevalsumzug des Heiligenstädter Carnvalvereins, der sich durch Heiligenstadts Innenstadt wälzte, die Straßenränder waren dicht mit Zuschauern gesäumt. 34 Bilder zogen am Publikum vorbei. ab und ziehen eine kurze Bilanz.

Wie in den vergangenen Jahren mussten für den Karnevalsumzug mehrere (Hauptverkehrs-) Kreuzungen und Kurven gemeinsam mit der Landespolizei Thüringen abgesperrt und gesichert werden, um den Weg für die Karnevalskolonne freizuhalten. „Die Gefahrenschwerpunkte waren die großen Fahrzeuge wie Traktoren und Lastwagen. Eine große Herausforderung war für die Einsatzkräfte der Bereich um die Göttinger Straße“, fasst Justin Hey vom THW zusammen. Aber: „Es gelang den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die Kolonne erfolgreich und ohne Vorkommnisse durch die Heiligenstädter Innenstadt zu geleiten.“

Vorausgegangen war am späten Sonntagvormittag im Gebäude des Ortsverbandes im Pferdebachtal eine Lagebesprechung. Dabei wurden die Gefahrenschwerpunkte angesprochen und die Positionen für die Einsatzkräfte verteilt. Wichtige Verkehrsknoten waren unter anderem die Göttinger Straße, die Lindenallee, die Wilhelmstraße und die Aegidienstraße inklusive der Petristraße. Durch den Heiligenstädter Bauhof standen mehrere Absperrzäune und -bänder bereits an Ort und Stelle zur Verfügung. Die Straßenverkehrsbehörde sicherte durch mehrere Kontrollen die Straßen ab. Gegen 12.30 Uhr machten sich die THW-Einsatzkräfte auf den Weg und verteilten sich an den vorgegebenen Schwerpunkten.

Nachdem die Karnevalskolonne an der Stadthalle angekommen war, konnten der Einsatz beendet werden. Ortsbeauftragter André Dietrich bedankte sich bei den Einsatzkräften, die sich für den Sonntag bereit erklärt hatten. Ein Lob sprach er den Verantwortlichen der Stadt Heiligenstadt aus für die gute Zusammenarbeit.

