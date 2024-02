Leinefelde. Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde setzt auf Kreativität bei Sperrmüllhinweisen. Das hat es mit den Bannern auf sich:

Mit zehn Bannern weist die Leinefelder Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH (WVL) in den Quartieren der Südstadt auf humorvolle Art auf die Plätze hin, an denen die Mieter ihren Sperrmüll abstellen können. „Ist das Kunst oder kann das weg?“, ist groß auf den Planen zu lesen. Mit einem weiteren Schriftzug werden die Anwohner gebeten, ihren Müll vor dem Schild abzulegen. „Die Banner haben wir seit vergangenem Jahr“, erklärt WVL-Geschäftsführer Tino Hartlep. Immer zu Beginn eines Jahres und im Herbst wird in den Wohngebieten straßenweise eine Sperrmüllabfuhr angeboten. Die derzeit laufende Aktion geht bis Ende März.