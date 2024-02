Heiligenstadt. Ökostrom rund um die Uhr: Heiligenstadts zwei neue Ladesäulen bieten Ad-hoc-Laden. Das ist jetzt an diesen beiden Standorten möglich:

Die Anzahl von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge nimmt in Heiligenstadt weiter zu. „Zum Ladenetz hinzugekommen sind jetzt zwei hochmoderne Schnellladesäulen, die in der Brüsseler Straße nahe dem Drogeriemarkt DM sowie im Holzweg in der Nähe des Einkaufsmarktes Norma errichtet wurden“, sagt Dominic Grone, Unternehmenssprecher der Eichsfeldwerke. Die neuen Ladesäulen der Stadtwerke Heiligenstadt wurden von den Eichsfeldwerken installiert.