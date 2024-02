Eichsfeld. Ob Party, Info-Tag, Musical oder Handwerker-Kurs: Für die Eichsfelder gibt es am Wochenende ein spannendes Veranstaltungsangebot.

1. Auf Zeitreise in die Ära der 90er und 2000er geht es am Samstag ab 20 Uhr auf der Heimatalm in Katharinenberg, an der B249 gelegen. Die Gäste erwartet Musik, Spaß und jede Menge Highlights. DJ „Halbsteiv“ und der „90er Ronny“ bringen mit Hits von den Spice Girls über Scooter, Dr. Alban und Shakira bis hin zu Britney Spears und Blümchen „die Hütte zum Beben“. Außerdem freuen sich die Besucher auf einen Eventshooter, Flirtsticker, eine Promille-Polizei und einen Preis für das beste 90er/2000er-Outfit des Abends. Bis 21 Uhr ist der Eintritt frei.