Heiligenstadt. Diebe erbeuten KTM E-Bike in Heiligenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beute im Wert von etwa 6000 Euro machten bislang unbekannte Diebe am Mittwochabend in Heiligenstadt. Zwischen 17 und 18.10 Uhr entwendeten sie ein silberfarbenes Elektrofahrrad des Herstellers KTM, welches abgeschlossen in einem Keller in der Dürerstraße abgestellt war. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Rades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon 03606/6510 zu melden.

red