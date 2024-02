Kreuzebra. Kooperation im Eichsfeld zwischen Firma und Feuerwehr soll Nachwuchsgewinnung und Ausrüstung stärken. Neues Gerät war dringend notwendig.

„Das Ehrenamt ist uns im Betrieb besonders wichtig. Darum unterstützen wir an dieser Stelle gern“, sagen Gerhard und Mario Waldmann, Geschäftsführer der Firma MATG Mertner Absaugtechnik GmbH & Co. KG in Heiligenstadt. Die Firma MATG übergab jüngst der Freiwilligen Feuerwehr Kreuzebra in Heiligenstadt eine Säbelsäge für die nächsten Einsätze. Den Weg in die Eichsfelder Kreisstadt nahmen die Kameraden dafür gern auf sich.