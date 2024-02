Heiligenstadt. Im Dienstleistungskombinat in Heiligenstadt wurde alles repariert, was im Haushalt und in manchem Betrieb kaputtgehen konnte – vom Schirm über die Strumpfhose, Waschmaschinen und Fernseher bis zum Zahnarztstuhl. Ehemalige Mitarbeiter gewähren nun einen Blick hinter die Kulissen.

Gut gelaunt sitzen die rund 20 Frauen und Männer im Café und lassen sich das Frühstück schmecken. Zusammengekommen sind sie, weil sie und noch einige mehr zusammen 65. Geburtstag feiern wollen. Es ist eine illustere Seniorentruppe. Doch nicht etwa das eigene Wiegenfest steht im Mittelpunkt, sondern das ihres einstigen Arbeitgebers: das Dienstleitungskombinat in Heiligenstadt. Seinen Sitz hatte es am Liesebühl.