Leinefelde. Fahrraddiebstahl am Freitagabend in Leinefelde. Die Eichsfelder Polizei ermittelt.

Vier bisher unbekannte Täter entwendeten in Leinefelde in der Bahnhofstraße vor dem Kaufland ein blaues Citybike. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer angeschlossen. Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 20.45 Uhr. Einer der Täter, so die Eichsfelder Polizei, durchtrennte mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit dem Rad.

Weitere Polizeimeldungen

red