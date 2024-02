Eichsfeld. Wildunfall im Eichsfeld: Reh und Fahrzeug kollidieren. Am Pkw entsteht ein Sachschaden.

Ein Mann fuhr am Freitag gegen 17.55 Uhr mit seinem Seat auf der Landstraße aus Holungen kommend in Richtung Kirchohmfeld. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Das Tier flüchtete verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden.

