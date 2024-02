Eichsfeld. Einbruch ohne Beute im Eichsfeld: Täter fliehen nach Alarmauslösung.

In der Bahnhofstraße in Silberhausen drangen am Freitag in der Zeit von 22.30 bis 23.29 Uhr bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Baustellentür in eine Tiefbaufirma ein. Beim Öffnen einer weiteren Tür im Gebäude lösten die unbekannten Täter den Alarm aus. Sie flüchten ohne Beute vom Tatort. Die Polizeiinspektion Eichsfeld bittet unter der Telefonnummer 03606/6510 um Zeugenhinweise.

