Eichsfeld. Einkaufstour endet im Eichsfeld mit einem Unfall. Zwei Autos werden auf einem Parkplatz beschädigt.

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Nordhäuser Straße in Worbis beabsichtigte der Fahrer eines Skoda am Samstag gegen 11.45 Uhr einzuparken. Dabei stieß er gegen einen geparkten Hyundai, teilt die Eichsfelder Polizei am Sonntag mit. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red