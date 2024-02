Göttingen. Ältere Menschen sollen besser betreut werden. Interessierte Ehrenamtliche können sich bewerben.

Laut der Robert Bosch Stiftung werden in Deutschland zirka 20 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr in Notaufnahmen vorstellig. Demografisch bedingt werde der Altersdurchschnitt dieser Menschen zunehmend höher. Ältere Notfallpatienten, insbesondere mit beginnender Demenz, die sich beispielsweise in zunehmender Vergesslichkeit äußert, hätten ein erhöhtes Risiko für einen ungünstigen Verlauf in Bezug auf Sterblichkeit, Liegedauer sowie die Wiederaufnahme in eine Notaufnahme, so Lena Bösch, Sprecherin der Universitätsmedizin Göttingen.