Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Sie sucht nun dringend Zeugen.

Bislang unbekannte Täter, so berichtet die Polizei, drangen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 17 Uhr, gewaltsam in einen zur Feuerwehr von Wiesenfeld gehörenden Clubraum in der Straße Galle ein. Hierbei wurde eine Eingangstür und ein Fenster beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge machten der oder die Täter keine Beute.

Die Polizei ermittelt aber wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

