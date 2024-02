Eichsfeld. In einer Eichsfelder Stadt entfernt sich ein Unfallverursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich in Leinefelde bereits am Montag, 5. Februar, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heiligenstädter Straße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer kollidierte gegen 16 Uhr mit einem VW. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um eine Mercedes A-Klasse in der Farbe Grau gehandelt haben, so die Polizei.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0034696).

