Eichsfeld. Die Verwaltung einer Eichsfelder VG hat ein Informationsblatt herausgegeben. Aber sie warnt in zweierlei Hinsicht:

In Teilen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld sind wieder die sogenannten Ölkäfer gesichtet worden. Daraufhin hat die Verwaltung eine Warnung mit einigen Verhaltenshinweisen herausgegeben. Kurz beschreibt sie, wie so ein Ölkäfer aussieht. Der Käfer kann eine Länge von bis zu 4,5 Zentimeter erreichen, es gibt längliche, aber auch gedrungene Körperformen. Der recht große Kopf wirkt wie abgeschnürt, die Fühler haben sieben bis elf Glieder. Der Käfer wirkt von der Farbe her schwarz-blau.