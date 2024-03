Göttingen. In Göttingen sind zwei Demonstrationen angekündigt. Im Vorfeld kommt es zu einem Zwischenfall.

Klima-Aktivisten hatten für Freitag zwei Demonstrationen in Göttingen angekündigt. Nach Informationen der Polizei haben Unbekannte im Vorfeld dieser Kundgebungen in der Nacht die Fahrbahn am Groner Tor großflächig mit hellblauer Farbe verunreinigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Die Verursacher der Schmiererei werden in den Kreisen von Klima-Aktivisten vermutet. Der Staatschutz hat die weitere Bearbeitung übernommen, heißt es seitens der Polizeiinspektion Göttingen.

Zeugen hatten gegen 3.15 Uhr eine Personengruppe gemeldet, die die Kreuzung beschmutzen würden. Die alarmierte Polizei stellte in der Folge auf der Fahrbahn zwei etwa 60 Meter lange und zirka einen Meter breite „Fahrspuren“ fest, die mit dem Schriftzug „Bus“ versehen waren.

Noch bevor der Berufsverkehr einsetzte, konnte die rutschige Verunreinigung von einer Spezialfirma entfernt werden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Informationen zur Schadenshöhe und zur Höhe der Folgekosten für die Fahrbahnreinigung liegen noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Nummer 0551/4912115 entgegen.

red