Eichsfeld. In einer Stadt im Eichsfeld sichert ein Fahrer sein Auto unzureichend. Das ist die Folge:

Am Kuhlsberg in Heiligenstadt sicherte nach Informationen der Polizei ein Fahrzeugführer am Donnerstagnachmittag sein Auto nicht ausreichend gegen das Wegrollen. In der Folge machte sich das Fahrzeug selbstständig, setzte sich in Bewegung und kollidierte mit einer Bordsteinkante. Dabei kam das Auto wieder zum Stehen. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nicht, so die Polizei.

