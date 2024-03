Eichsfeld. Im Eichsfeld wird das Fahrzeug einer Frau erheblich beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Donnerstag zwischen 9.30 und 9.50 Uhr in der Siemensstraße in Leinefelde vor einem Bekleidungsgeschäft ein Verkehrsunfall. Die Besitzerin eines Opels Adam stellte nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite fest und informierte die Polizei.

Der Fahrer des unbekannten Autos verließ im Anschluss der Kollision unerlaubt den Unfallort in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeistation Leinefelde sicherten vor Ort Spuren. Es bestehe die Möglichkeit, dass das Fahrzeug des Unfallgegners weiß ist, so die Polizei. Den Rückschluss lieferten demnach Lackspuren am beschädigten Opel.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03605/5690 zu melden (Aktenzeichen: 0054609).

