Eichsfeld. Eine Schule im Eichsfeld wird von Randalierern heimgesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits in der Nacht von Samstag, 24. Februar, auf Sonntag, 25. Februar, betraten nach Informationen der Polizei Unbekannte widerrechtlich das Gelände der Dünwaldschule in Hüpstedt. Dabei wurde durch die Täter eine Bank demoliert. In der Breiten Straße wurden vermutlich durch dieselben Täter zwei Straßenlaternen beschädigt, teilen die Beamten weiterhin mit.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und Sachbeschädigung in zwei Fällen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0051488).

