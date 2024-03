Eichsfeld. Im Eichsfeld kontrollieren Polizeibeamte einen Autofahrer. Sie finden prompt einen Verstoß.

Ein 25-jähriger Transporterfahrer war nach Informationen der Polizei am späten Sonntagvormittag mit seinem Fahrzeug in der Heiligenstädter Straße in Leinefelde unterwegs, als er von Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld einer Kontrolle unterzogen wurde.

Dabei wurde auch ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Dem Fahrer wurde zur genaueren Untersuchung im Krankenhaus Blut abgenommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, so die Polizei.

red