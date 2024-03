Eichsfeld. In einem Eichsfelder Dorf ereignet sich ein Unfall. Das ist der Grund:

Wegen einer Verwechslung kam es am Sonnabend gegen 19 Uhr in Geisleden zu einem Autounfall. Auf dem Parkplatz vor dem Friedhof fuhr die Fahrerin eines Nissan gegen einen dort geparkten VW. Sie hatte beim Ausparken Gas- und Bremspedal verwechselt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

