Eichsfeld. Die Polizei im Eichsfeld sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl. Die Langfinger nutzten das Wochenende aus.

Auf mehrere Baustellenschilder und Warnleuchten für Warnbaken hatten es laut Polizei Diebe am vergangenen Wochenende im Eichsfeld abgesehen. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte das Beutegut von einer Baustelle in der Dr.-Konrad-Martin-Straße in Geismar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld