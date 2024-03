Hessisch Lichtenau. In einer Schule in Hessen gab es am Montag einen Großeinsatz der Polizei. Das Gebäude wurde komplett evakuiert und durchsucht.

Am Montag kam es zu einem Polizeieinsatz an einer Schule in Hessisch Lichtenau. Wie die Polizei informierte, sei bei einem 12-jährigen Schüler ein Gegenstand gefunden worden, der zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Daraufhin wurde die Schule evakuiert. Schlussendlich handelte es sich um einen „Silvesterböller“, den der Schüler vor dem Schulgelände gefunden haben will.

Trotz dieser Erkenntnis sei die Schule von der Polizei mit Sprengstoffsuchhund durchsucht worden. Nachdem es keine weiteren Hinweise auf eine Gefahrensituation gab, konnten die Schüler wieder in die Klassenräume zurückkehren.

