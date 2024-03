Eschwege. In Eschwege verursacht ein Eichsfelder einen Unfall. Der Fahrfehler eines 86-Jährigen hat einen hohen Sachschaden zur Folge.

Ein Fahrfehler kam gestern Nachmittag einem Eichsfelder teuer zu stehen. Der 86-jährige Mann aus Kella missachtete die Vorfahrt. Laut Polizei hatte er um 15.10 Uhr mit seinem Pkw von der Straße „Am Bahnhof“ links in Richtung „Schützengraben“ abbiegen wollen und dabei das Auto eines 38-jährigen Eschwegers übersehen, der in Richtung Niederhoner Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro, so die Polizei.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red