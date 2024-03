Eichsfeld. Ob Veranstaltungen für Existenzgründer und Ausbildungssuchende oder ob DDR-Vortrag und Stammtisch-Treffen: im Eichsfeld ist viel los. Für einige Kurse und Angebote muss sich angemeldet werden.

Woche der Ausbildung bei der Arbeitsagentur

Die Woche der Ausbildung der Agentur für Arbeit Thüringen Nord findet vom 11. bis 17. März statt. Unter #Ausbildungklarmachen finden junge Menschen alles Wissenswerte für ihren Start ins Berufsleben: von freien Ausbildungs- und Praktikumsplätzen über Informationen zu allen 324 Ausbildungsberufen bis hin zu Unterstützungsangeboten bei Schwierigkeiten während der Ausbildung.

Über die Maßnahme Assistierte Ausbildung (AsA) bietet die Arbeitsagentur Jugendlichen Hilfe an, wenn sie Probleme in der Ausbildung haben. Bei Schwierigkeiten in der Berufsschule erhalten sie Stütz- und Förderunterricht, und auch bei zwischenmenschlichen Problemen im Betrieb helfen Fachleute weiter. Die AsA trägt außerdem dazu bei, die Deutschkenntnisse zu verbessern.

Überdies stehen die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit Thüringen Nord Jugendlichen und ihren Eltern bei allen Fragen rund um die Berufsausbildung auch mit persönlichen Beratungsgesprächen oder einer Videoberatung zur Seite. Über das Online-Kontaktformular können Terminanfragen an die Berufsberater gerichtet werden.

In der Woche der Ausbildung stellen sich auch lokale Betriebe vor. Die TMP Fenster und Türen GmbH in Bad Langensalza und die FEUER powertrain GmbH & Co. KG in Nordhausen informieren an den digitalen Elternabenden über die Möglichkeiten des Berufseinstiegs. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei der Arbeitsagentur Thüringen Nord online an.

Stammtisch der Eichsfeldgrünen in Leinefelde

Zu einem Stammtisch am Internationalen Frauentag lädt die Partei Bündnis´90/Die Grünen aus dem Eichsfeld ein. Das Treffen findet am 8. März um 19 Uhr im China Restaurant Zhang in der Birkunger Straße 35 in Leinefelde statt. „An diesem Abend wollen wir uns mit Interessierten in Leinefelde-Worbis über Grünen-Politik vor Ort, im Land und im Bund in lockerer Runde austauschen“, informiert die Sprecherin des Kreisverbandes Eichsfeldgrüne, Katharina Pätzold. „Schwerpunkt diesmal werden die Kommunalwahlen im Eichsfeld sein.“ Alle interessierten Bürger in Leinefelde-Worbis und dem Umland sind zu dem Stammtisch eingeladen.

Insolvenzverfahren im Eichsfeld im Jahr 2023

Im Jahr 2023 entschieden die Amtsgerichte in Thüringen über 2273 Insolvenzverfahren. Das seien 55 Anträge beziehungsweise 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) mitteilt. Etwa 65 Prozent der Verfahren seien Verbraucherinsolvenzen gewesen, während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf 252 gestiegen ist. Im Eichsfeld sind im vergangenen Jahr 50 Insolvenzverfahren, davon 30 Verbraucherinsolvenzen, eröffnet worden. Das betreffe 149 Arbeitnehmer, wobei die Zahlen nicht bei allen Insolvenzverfahren bekannt seien, so das TLS. Die voraussichtlichen Forderungen beliefen sich im Landkreis Eichsfeld auf gut 16 Millionen Euro.

Vortrag im Eichsfeldmuseum: „Kirche in der DDR“

Zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion lädt am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein (HGMV) ein. Zum Thema „Kirche in der DDR“ referieren Tim Keller von der Point-Alpha-Stiftung und Walter Schönfeld vom Heimat- und Geschichtsverein „Geisaer Amt“ im Eichsfeldmuseum. Der Eintritt ist frei, Spenden nimmt der HGMV gern entgegen.

Marcus Trost aus Geismar ist Ansprechpartner vom Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal für den Jungbaum-Schnittkurs in Hohengandern. © Eckhard Jüngel | Eckhard Jüngel/Archiv

Jungbaum-Schnittkurs hochstämmiger Obstbäume in Hohengandern

Der Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal lädt zu einem Jungbaum-Schnittkurs nach Hohengandern ein. Der zweitägige Schnittkurs findet am 15. und 16. März im Bürgermeisteramt, An der Kirche 2, statt. Er beinhaltet im theoretischen Teil sämtliche Grundlagen des Jungbaumschnittes. Daneben werden auch die Werkzeuge besprochen, um am zweiten Tag in Kleingruppen selbst an lokalen Jungbäumen tätig zu werden, teilt Verbandsmitarbeiter Marcus Trost mit. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und gern auch eigenes Werkzeug. Den Kurs leiten wird ein erfahrener Obstbaumpfleger, welcher regelmäßig auch Schnittkurse erteilt. Voraussichtliche Kurszeiten sind am 15. März von 16 bis 21 Uhr und am 16. März von 8.30 bis 17 Uhr. Zum Kurs wird eine Verpflegungspauschale von 25 Euro erhoben. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 20 beschränkt ist, ist eine rechtzeitige Anmeldung bei Marcus Trost unter Telefon 0171/3826100 oder per E-Mail marcus.trost@lpv-ehw.de erforderlich.

Info-Tag für Krebspatienten in Göttingen

Gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe veranstaltet das „UniversitätsKrebszentrum“ der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) einen Informationstag für Krebspatienten, Angehörige und Interessierte. Der erste „Krebspatientenkongress“ findet am Samstag, 9. März, von 10 bis 17 Uhr in der Sheddachhalle in der Annastraße 29 in Göttingen statt.

Die Fachleute des UMG-Krebszentrums und dessen Partnerkliniken und Praxen berichten zu den aktuellen Entwicklungen bei Haut-, Darm-, Prostatakrebs oder Leukämien und sprechen über sozialdienstliche Angebote sowie Ernährung, Hautpflege und Psychoonkologie. Psychoonkologen begleiten Patienten in vertraulichen Gesprächen in der Akutphase ihrer Erkrankung oder in der Nachsorge. Es werden komplementäre Verfahren in der Medizin erörtert, bei denen es sich um ergänzende Behandlungen zur sogenannten Schulmedizin handelt und mit denen die Patienten aktiv zum Therapieerfolg beitragen können. Außerdem stellen sich die Niedersächsische Krebsgesellschaft, KIBIS im Gesundheitszentrum Göttingen sowie die lokalen und überregionalen Selbsthilfegruppen vor. Betroffene berichten von ihren Erfahrungen und ihrer ehrenamtlichen Arbeit in der Selbsthilfe.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sowie das Veranstaltungsprogramm gibt es auf der Website der UMG zum Krebspatientenkongress.

Netzwerktag für Existenzgründer

Einen Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen veranstaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am 12. März in Sondershausen. Von 9 bis 13 Uhr stehen den Interessierten im Business and Innovation Center Nordthüringen (BIC) in der Waldstraße 2 Ansprechpartner von der IHK, der Handwerkskammer Erfurt, der Thüringer Aufbaubank, der Bürgschaftsbank, der Agentur für Arbeit sowie von ThEx-Enterprise für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Beratungen sind kostenfrei. Termine gibt es bis zum 6. März unter der Telefonnummer 03631/90820.

Bistum informiert über den geplanten Schulcampus in Leinefelde

Das Bistum Erfurt lädt am Donnerstag, 14. März, zu einer Informationsveranstaltung in die Leinefelder Obereichsfeldhalle ein. An diesem Abend geben die Vertreter des Bistums ab 19 Uhr einen Überblick über den aktuellen Bau- und Planungsstand des Katholischen Schulzentrums St. Elisabeth, das in der Leinefelder Südstadt gebaut werden soll. Architekt Ralph Hengst vom Architekturbüro Raum und Bau in Dresden stellt das bauliche Konzept der Schule vor. Weitere Themen sind die Schülerbeförderung per Bus, das Schulkonzept und die Gestaltung der Außenanlagen der Schule. Für Auskünfte und Fragen aus dem Publikum stehen neben den Baufachleuten Vertreter der Stadt, der Eichsfeld Werke, des Bistums und der Schule zur Verfügung, teilt Bistumssprecher Peter Weidemann mit.

Architekt Ralph Hengst stellt in Leinefelde den aktuellen Planungsstand zum Schulneubau des Bistums Erfurt vor. © Funke Medien Thüringen | Sebastian Grimm/Archiv

600 neue Bäume bei Großtöpfer gepflanzt

„Wann pflanzen wir die Bäume“ – Dieser Satz begegnete Madeline König, Teresa Mewes und Cedric Trültzsch in den vergangenen Wochen, seit dem Projektstart, beinahe täglich. Mit Bewohnern des St. Johannesstiftes in Ershausen führten sie im Rahmen ihres Studiums an der VWA Göttingen ein Umweltbildungs- und Aufforstungsprojekt mit beeinträchtigten Menschen durch. Nach einem gemeinsamen Bastelnachmittag zum Kennenlernen und einem Umweltbildungstag zum Thema „Tiere des Waldes“, sollte die Pflanzung stattfinden. Das durch Sponsorengelder finanzierte Projekt wurde begleitet durch das Heiligenstädter Forstamt und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, berichtet Studentin Cedric Trültzsch.

Zweimal musste das Aufforstungsprojekt wegen Wintereinbrüchen verschoben werden. Auch als die Aktion endlich stattfinden konnte, hatten Teilnehmer und Helfer mit Regen und Schnee zu kämpfen, so Cedric Trültzsch. Dennoch seien alle mit großer Freude und Motivation dabei gewesen. „Auch wenn aufgrund des Wetters nur ungefähr 600 von geplanten 1125 Setzlingen in einem Waldstück bei Großtöpfer gepflanzt werden konnten, war die Aktion ein voller Erfolg. Zum Abschluss des Tages trafen sich alle Beteiligten zum gemeinsamen Mittagessen im nahegelegenen Pflanzgarten“, sagt Cedric Trültzsch.

Kostenfreies Schilddrüsen-Screening in Reifenstein

„Eine unverbindliche Untersuchung der Schilddrüse tut nicht weh, kostet nichts und gibt Sicherheit, nicht zuletzt, weil dabei Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen werden können“, sagt Dr. med. Lutz Pickart als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Proktologie am Eichsfeld-Klinikum. Jeder dritte erwachsene Deutsche leide an krankhaften Veränderungen der Schilddrüse. Rechtzeitig diagnostiziert könne eine Schilddrüsen-Erkrankung meist mit Medikamenten behandelt werden. Neben dem klassischen Tast- und Laborbefund hat sich die Untersuchung mittels Ultraschall (Screening) bewährt. Das Eichsfeld-Klinikum lädt daher am Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr alle Interessierten in das Haus Reifenstein zu einem kostenfreien Schilddrüsen-Screening mittels Ultraschalluntersuchung ein. Eine telefonische Anmeldung unter 036076/993291 ist dafür montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr erforderlich. Dies sei aufgrund der enormen Nachfrage an vergangenen Terminen notwendig, heißt es aus dem Klinikum.

Der Klinikstandort Reifenstein war einst ein Kloster. Heute gehört das Haus zum Eichsfeld-Klinikum. © Funkemedien Thüringen | Silvana Tismer/Archiv

Ausstellung „Still – Leben – Expressiv“ in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek Göttingen im Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8, ist aktuell die Ausstellung „Still – Leben – Expressiv“ der Gruppe Farbenkreis Göttingen zu sehen. Der Farbenkreis Göttingen arbeite seit mehr als 20 Jahren im Atelier 13 des Atelierhauses Göttingen in unterschiedlichen künstlerischen Methoden und Stilrichtungen, teilt das Göttinger Rathaus mit. Nicht nur Malerei mit Aquarell, Acryl oder Öl, auch mit Zeichnungen, Installationen, Objekten und Collagen habe sich die Gruppe im Laufe der Jahre auseinandergesetzt und erprobt. Die Gruppe von derzeit elf Frauen blicke auf zahlreiche kuratierte Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen zurück. Die aktuelle Ausstellung ist noch bis einschließlich Samstag, 1. Juni 2024, zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Göttingen im Flur des 1. Obergeschosses zu sehen.

Orgelmusik am Freitag in St. Jakobi

In der St. Jacobi in Göttingen beginnt am Freitag, 8. März, um 18 Uhr wieder die traditionelle Reihe der Freitags-Orgelmusiken. Bis Weihnachten gibt es an fast jedem Freitag Orgelmusik zu hören. Der Eintritt ist immer frei. Die Reihe wird eröffnet mit Orgelmusik von Dieterich Buxtehude, einer der bedeutendsten Komponisten der Barockzeit, berichtet Charlotte Schwuchow von der Gemeinde. Er wurde ca. 1637 in Helsingborg/Dänemark geboren und war lange Jahre Kantor und Organist an der Marienkirche in Lübeck, einer der größten und wichtigsten Kirchen Norddeutschlands. Sein Ruf als Orgelvirtuose strahlte so weit, dass Johann Sebastian Bach 1705 zu Fuß vom thüringischen Arnstadt nach Lübeck reiste, um mehrere Monate lang Buxtehudes Orgelspiel zu studieren. Am 8. März erklingen die liebliche Choralfantasie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, die große Toccata d-Moll sowie Orgelwerke zur Passion. Die Reihe der Freitags-Orgelmusiken findet seit der Einweihung der großen Orgel von St. Jacobi 1966 regelmäßig statt. Die aktuelle Konzertübersicht steht im Internet unter www.jacobikantorei.de.

Wanderung zu Märzenbechern und in eine Wurschtekammer

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt am Sonntag, 17. März, zu einer vierstündigen, geführten Wanderung von Grandenborn zur Ruine der kaiserlichen Boyneburg ein. Vom Wanderparkplatz in Ringgau-Grandenborn führt die Wanderung mit Naturparkführer Bernd Hiddemann durch einen frühlingshaften Kalkbuchenwald. Zu entdecken gibt es ein Meer an Märzenbechern, Leberblümchen und andere Frühblüher sowie ein vielstimmiges Vogelkonzert. Außerdem erläutert Familie Linhose vom Teichhof im Vorfeld der Wanderung die Geheimnisse rund um die Herstellung der Grandenbörner Ahlen Wurscht und lädt zur Besichtigung der Wurschtekammer ein. Im Anschluss, gegen 15 Uhr, ist eine Einkehr im Teichhof geplant. Es wird empfohlen, ein Fernglas und wetterfeste Kleidung mitzubringen. Die Wanderung ist circa sieben Kilometer lang. Eine rechtzeitige Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl unter info@naturparkfrauholle.land oder Telefon 05657/644990 erforderlich.

Buchverkauf in der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Göttingen lädt am Samstag, 9. März, zum Buchverkauf ins Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße 8, ein. Zwischen 10 und 16 Uhr können Besucher aussortierte Bücher und mehr zum Schnäppchenpreis erwerben. Neben Büchern gehören Konsolenspiele, CDs, Zeitschriften, DVDs und Spiele zum Angebot. Weitere Informationen gibt es online auf www.stadtbibliothek.goettingen.de.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

