Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei erwischt mehrere Temposünder. Einen Autofahrer erwartet jetzt eine saftige Strafe.

Die Eichsfelder Polizei hat am Dienstag auf der Landesstraße 1009 zwischen dem Abzweig zur Landstraße 1005 und Günterode Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. „In der Zeit von 15.45 Uhr bis 20.30 Uhr passierten 356 Fahrzeuge die Messstelle“, bilanzieren die Beamten. Bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde waren 40 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Das schnellste gemessene Fahrzeug war ein VW, der mit Tempo 107 gemessen wurde und damit mehr als doppelt so schnell war, als es an dieser Stelle erlaubt ist. Den Fahrer erwartet nun neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

