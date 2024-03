Leinefelde. Ab Montag sind in Leinefelde wegen Bauarbeiten sechs Haltestellen in die Birkunger Straße verlegt. Auch die Fahrpläne sind geändert.

In Leinefelde geht der Bau am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in die nächste Runde. Daher werden die Bushaltestellen verlegt. Ab Montag fahren alle Busse von der etwa 150 Meter entfernten Birkunger Straße aus. Lediglich der Schienenersatzverkehr der Deutschen Bahn hält noch im Bereich des Busbahnhofs.

Insgesamt sechs Bushaltestellen sind ab 11. März in der Birkunger Straße zwischen dem Kreisel am Bahnhof und dem ehemaligen Pionierhaus zu finden. Die Busse der Linien 1, 4, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 38 und 40 fahren mit Betriebsbeginn die neuen Bussteige an.

Vom Bahnhof aus gesehen, finden die Fahrgäste die drei Bushaltestellen der Linie 1 in Richtung Dingelstädt, Linie 22 in Richtung Birkungen, 32 in Richtung Niederorschel, 4 zur Abbestraße und 34 in Richtung Hüpstedt auf der rechten Seite der Birkunger Straße am Märtens Teich.

Wer mit dem Bus in Richtung Heiligenstadt, Worbis, Duderstadt, Weißenborn, Brehme, Gerterode und Teistungen sowie zur Lunaparkhalle fahren möchte, findet die drei Haltestellen auf der linken Seite zwischen Kreisel und Polizeistation. Zur Orientierung weisen mehrere große Straßen-Banner auf die genaue Lage der Ersatzhaltestellen hin.

Geänderte Fahrpläne

Mit der Verlegung der Bussteige gehen auch zeitliche Veränderungen der Fahrpläne einher. Die Eichsfeldwerke Bus GmbH (EW Bus) bittet die Fahrgäste, sich zeitnah zu informieren. Die aktuellen Fahrplantabellen sind auf der Website unter www.eichsfeldwerke.de/bus/fahrinfo/fahrplaene hinterlegt. Auskunft zu den einzelnen Busverbindungen gibt es außerdem über die App „EW Bus“. Überdies stehen die Mitarbeiter der EW Bus unter der Telefonnummer 03605/515253 für weitere Fahrplanauskünfte zur Verfügung.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red