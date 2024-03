Eichsfeld. Ob Betreuungsangebote für Senioren, DDR-Literatur oder Hühnerhaltung, im Eichsfeld gibt es wieder einiges zu entdecken.

Vortrag zum Buch „Die neuen Leiden des jungen W.“ im Grenzlandmuseum Eichsfeld

Anlässlich der Finissage der Ausstellung „Leseland DDR“ lädt das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen am Dienstag, 13. März zu einem Vortrag über den Roman „Die neuen Leiden des jungen W.“ ein. Um 19 Uhr spricht Literaturhistorikerin Kerstin Hohner entlang des „Kultbuchs“ von Ulrich Plenzdorf, das vor 50 Jahren erschienen ist und in Ost wie West erfolgreich war, über die Besonderheiten der Literaturgeschichte der DDR wie Verlagspolitik oder Buchzensur. Auch auf die Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte des Buches und seine Nachwirkungen wird die Referentin eingehen.

Der gesellschaftskritische Roman „Die neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf wurde im Jahr 1973 in der DDR veröffentlicht, in einer kurzen Phase des kulturpolitischen Tauwetters nach dem Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker. Der Roman über den rebellischen Edgar Wibeau wurde in über 20 Sprachen übersetzt und im Jahr 1976 in der Bundesrepublik verfilmt. Bis heute ist er Schulstoff und Bestandteil vieler Lehrpläne. Der 2007 verstorbene Autor ist vielen auch als der Verfasser des Drehbuchs von „Die Legende von Paul und Paula“ bekannt.

Vor und nach dem Vortrag gibt es eine letzte Gelegenheit, die Ausstellung „Leseland DDR“ zu besichtigen, die mit Büchern aus der Bibliothek des Grenzlandmuseums bestückt ist. Die Ausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des bekannten Historikers Stefan Wolle erzählt vom Schlangestehen nach Büchern und Zensurmaßnahmen gegen kritische Schriftsteller, aber auch von sowjetischen Klassikern, Kinderbüchern und Science-Fiction in der DDR. Die Schau handelt nicht zuletzt von der grenzüberschreitenden Kraft, die Bücher entfalteten, die Weltreisen über die Grenzen des Landes hinweg ermöglichten.

Der Vortrag findet im Grenzlandmuseum Eichsfeld in der Duderstädter Straße 7-9 in Teistungen statt. Der Eintritt ist frei.

Gut Herbigshagen bietet Kurs „Hühnerhaltung für Einsteiger“

Unter dem Titel „Hühnerhaltung für Einsteiger – Schritt für Schritt zur eigenen Hühnerherde“ bietet das Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen in Duderstadt am Freitag, 15. März einen Kurs für alle an, die überlegen, sich Hühner zuzulegen sowie für Neulinge mit ersten Erfahrungen. Von 14 bis 16 Uhr erhalten die Teilnehmer Einblicke zur Hühnerhaltung im Stall und auf der Wiese sowie Tipps zur artgerechten Haltung. Dabei werden Themen wie Unterbringung und Auslauf, Fütterung, Tiergesundheit sowie Kükenaufzucht besprochen. Ebenso wird auf gesetzliche Bestimmungen eingegangen, die es zu beachten gilt.

„Jedes Huhn zeigt ein ausgeprägtes Sozialverhalten und kennt seinen Platz in der Gemeinschaft“, erläutert Christoph Neumann von der Heinz-Sielmann-Stiftung. „Hühner können mehr als hundert Artgenossen erkennen und sich an sie erinnern, außerdem schließen sie Freundschaften mit anderen Hühnern.“

Der Kurs kostet 12,50 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder. Gummistiefel oder strapazierfähiges Schuhwerk sind mitzubringen. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 05527/914208 oder per E-Mail unter besucherservice@sielmann-stiftung.de. Der Kurs startet am Besucherservice im Natur-Erlebnishaus auf Gut Herbigshagen, Sielmann-Weg 1, in 37115 Duderstadt.

Frauentagsfeier mit Karola Stange

Zu einer Frauentagsfeier lädt der Kreisverband Eichsfeld des Blinden- und Sehbehindertenverbands Thüringen die Frauen des Kreisverbandes mit ihren Begleitpersonen am Dienstag, 12. März, in das Hotel „Norddeutscher Bund“ nach Heiligenstadt ein. Zu der Feierstunde anlässlich des Internationalen Frauentages wird auch das Mitglied des Thüringer Landtags, Karola Stange (Linke) erwartet. Im Auftrag des Vereins „Alternative 54“ wird sie einen symbolischen Spendenscheck überreichen.

Exkursion zum Pi-Tag nach Nörten-Hardenberg

Zu einer Exkursion zum Pi-Tag nach Nörten-Hardenberg lädt die Urania BildungsgesellschaftEichsfeld am Donnerstag, 14. März ein. Der Verein „Freunde der Zahl Pi“, die das Verhältnis von Kreisumfang zum Kreisdurchmesser darstellt, ist in Nörten sehr aktiv. Zudem soll der „Fachwerklehrpfad“, der durch den Geschichtsverein betreut wird, besichtigt werden. Wer an der Exkursion teilnehmen möchte, meldet sich bei der Urania unter der Telefonnummer 03605/546151 oder per E-Mail unter urania@urania-eichsfeld.de. Die Anreise erfolgt individuell. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Blutspenden in Worbis

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Eichsfeld lädt zum nächsten Blutspenden ein. Wer spenden möchte, kommt am Dienstag, 12. März zwischen 17 und 20 Uhr an den Blutspende-Standort in der Regelschule Worbis in der Elisabethstraße 24 in Worbis. Die Spender erwartet ein „schmackhaft zubereitetes Buffet“ und eine freundliche Betreuung durch das Team des DRK Ortsvereins Worbis. „Das Blutspende-Team dankt den Blutspendern schon heute für ihr gesellschaftliches Engagement“, betont Stephan Köhler vom DRK-Kreisverband Eichsfeld.

Senioren-Betreuung in Gerblingerode und Rittmarshausen

In Gerblingerode trifft sich die Carena-Senioren-Gruppe ab sofort wieder dienstags von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim. Eine neue Gruppe gibt es zur gleichen Zeit jeden Mittwoch in der Caritas-Anlaufstelle Rittmarshausen. Senioren, die daran teilnehmen möchten, melden sich für Gerblingerode unter der Telefonnummer 05527/98 13700 und für Rittmarshausen unter der Telefonnummer 0551/705713 an.

Weitere Gruppen werden aktuell in Duderstadt, Ebergötzen, Fuhrbach und Seeburg angeboten. Der Caritas-Fahrdienst übernimmt den Transport zwischen der eigenen Wohnung und den Treffpunkten. Die Pflegeversicherung beteiligt sich an den Kosten.

„Carena-Gruppen“ sind ein stundenweises Betreuungsangebot für ältere Menschen. „Carena“ steht dabei für „Caritas entlastet Angehörige“ und wird von ehrenamtlich Engagierten unterstützt. Durch die Betreuung erhalten pflegende Angehörige Zeit zur Erholung oder, um eigene Termine wahrzunehmen. „Die Gruppenzeit verbringen wir vielfältig, wir bauen beispielsweise mit Legosteinen Buchstaben oder spielen Herz-Würfelbingo“, erklärt Simone Lojda, Geschäftsbereichsleiterin Altenhilfe und Pflege der Caritas Südniedersachsen. „So fördern wir mit Rechenaufgaben die Konzentration und durch die Spielzüge die Motorik.“

