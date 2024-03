Eichsfeld. Ein Eichsfelder Pfarrer macht sich Gedanken über Seelenballast, den Umgang miteinander und darüber, was Gott uns eigentlich dazu zu sagen hat.

Im Flur unserer Pfarrwohnung steht ein äußerst nützliches Regal. Es beinhaltet neun Körbe zum Herausziehen. Darin lagern wir Schals, Mützen, Handschuhe, aber auch ein Set Werkzeug und vieles anderes. Es passt eine Menge da hinein. Doch es sammelt sich auch allerhand, dass einfach nur schnell zur Seite musste. Es ist dann aus dem Blick und alles gut. Gar zu schnell sind die Körbe voll. Beim Aus- und Aufräumen stehen wir dann kopfschüttelnd vor all dem unnützen Kram, der irgendwie den Weg hineingefunden hat.

Ist das nicht genauso in unserem Leben? Durch Fernsehen, Radio, Internet und all die anderen Medien werden wir mit Meldungen überflutet. Vieles dringt auf und in uns ein. Auch vieles, was ängstet. Unsere Welt scheint ein chaotischer, ein hoffnungsloser oder gar böser Ort zu sein, und das macht was mit uns. Die guten Dinge gehen mehr und mehr unter, zum Beispiel die Freundlichkeit des Nachbarn, das Lachen der Kinder, die Hilfsbereitschaft ohne Lohn, das geduldige Zuhören, die geteilte Zeit und Liebe, … Doch gerade dies macht unser Leben reich. Wenn die Seele zu sehr zugemüllt wird, erkennt sie nicht mehr das Licht und den Frühling, die Wärme und Liebe und verkümmert.

Johannes Möller ist Pfarrer in der evangelischen Gemeinde St. Martin Heiligenstadt. © Eckhard Jüngel | Eckhard Jüngel/Archiv

Vielleicht ist es diese Angst, die uns zum Schubladensystem führt, in das wir alles so gern einordnen. Schnelle einfache Lösung. Doch beim Umgang mit Mitmenschen wird es gefährlich.

Er denkt anders als ich, ab in die Schublade. Sie widerspricht mir – Klappe zu. Sein Gesicht gefällt mir nicht – er muss weg. Darf ich über Menschen den Stab brechen, weil sie anders reden, anders denken, sich anders kleiden oder anders wählen als ich?

Wo führt das hin? Würde Jesus heute so denken oder den Stab über sie brechen? Er hatte sowohl einen Zeloten als auch einen Zöllner unter seinen Jüngern, ja selbst der ihn verriet, fand Platz an seinem Tisch. Das sollte unser Maßstab sein, an den uns die Jahreslosung aus 1. Korinther 16, 14 erinnert: „Alles bei euch geschehe in Liebe.“

In Liebe können wir unsere Mitmenschen in ihrer Andersartigkeit annehmen beziehungsweise ertragen und mit ihnen im Gespräch bleiben.

Schubladen nützen im Haushalt, aber nicht im Umgang mit unseren Mitmenschen. Gott zeigt uns einen besseren, seinen Weg, den wir getrost gehen können. So setzen wir der Menschenverachtung einiger Gottes Liebe entgegen.

Ich wünsche Ihnen wache Augen, ein offenes liebendes Herz, ein fröhliches Lächeln und ein gesegnetes Wochenende.

Pfarrer Johannes Möller, St. Martin Heiligenstadt

