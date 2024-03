Heiligenstadt/Lwamaggwa. Ugandakreis Heiligenstadt kehrt mit unvergesslichen Eindrücken und Entwicklungsplänen aus Afrika zurück. Kooperative für Kaffee- und Maisanbau ist angeschoben.

Mit vielen schönen Erinnerungen sind die Mitglieder des Ugandakreises aus Uganda zurückgekehrt. Zusammen mit dem Heiligenstädter Propst Marcellus Klaus und dem Verantwortlichen des Bistums Erfurt für das Referat Weltkirche, Sebastian Ullbrich, haben sich Andrea Lange, Margaretha Montag, Andreas Eib, Frank Volkmar, Joshua Requate, Annelie und Volker Hadenfeldt sowie Manuela und Thomas Simon Ende Januar auf den Weg nach Uganda gemacht.

In Masaka standen zunächst bei Caritas Maddo als Projektpartner des Ugandakreises zahlreiche wichtige Gespräche auf dem Plan, denn der Ugandakreis wollte im Anschluss an die Reise beim Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (Bmz) einen Antrag zur Förderung des Aufbaus einer landwirtschaftlichen Kooperative stellen, wofür noch wichtige Details zwischen den Partnern abzusprechen waren. Wenn der Antrag vom Bmz genehmigt wird, können in den nächsten drei Jahren alle wesentlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Farmer in der Region Lwamaggwa in einer Kooperative für den Kaffee- und Maisanbau zusammenarbeiten können.

Spenden sind übergeben und Fortschritt der Projekte begutachtet

An der Umsetzung dieses Projektes besteht ein sehr großes Interesse, sollen sich doch durch die Arbeit in der Kooperative die Erträge für jeden einzelnen Farmer erheblich steigern. Damit würden die Menschen über mehr Einkommen zur Versorgung der eigenen Familie verfügen, um zum Beispiel die erforderlichen Schulgelder für ihre Kinder bezahlen zu können. Auch das auslaufende Müllentsorgungsprojekt und die Möglichkeiten seiner Fortsetzung waren Gegenstand der Gespräche.

In Masaka konnte die Gruppe zudem die Spende des St.-Elisabeth-Gymnasiums Heiligenstadt für das dortige Kitovu-Krankenhaus in Höhe von 2.600 Euro übergeben und das Krankenhaus besichtigen. Für alle, die das erste Mal nach Uganda gereist sind, sei es eine sehr eindrückliche Erfahrung gewesen. Die Partnerschaft besteht seit mehr als 30 Jahren.

Von Masaka aus ging es nach drei Tagen in die Partnergemeinde nach Lwamaggwa, wo ein fröhlicher Empfang auf die Besucher wartete. In den folgenden Tagen galt es tatkräftig zuzufassen, denn um die neue Solarpumpe des Wasserprojektes sollte gemeinsam eine Einzäunung errichtet werden – angesichts der einfachen Arbeitsmittel und der Hitze eine nicht ganz leichte Aufgabe.

Ebenso kräftezehrend, wenn auch deutlich unterhaltsamer, war für die sportlichen Vertreter der Gruppe das Volleyballturnier in der Secondary School (auf Deutsch: Weiterführende Schule). Das Team der Reisegruppe hatte sich mit ugandischen Freunden verstärkt und trat gegen die Schüler- und Lehrerauswahl der Secondary School an – ein lustiger Nachmittag für alle Akteure und Zuschauer, bei dem sich das Team des Ugandakreises zumindest gegen die Lehrer behaupten konnte.

Eichsfelder Propst hilft tatkräftig beim Taufen mit

Am Sonntag stand der gemeinsame Gottesdienst und danach das Treffen mit vielen Patenkindern auf dem Programm. Viele der Patenkinder hatten extra einige Tage früher ihre Ferien beendet, um nach Lwamaggwa zu kommen, beim Gottesdienst dabei zu sein und Briefe für die Paten in Deutschland zu übergeben. In den Tagen zuvor hatte die Gruppe von zahlreichen Spenden aus Heiligenstadt eine große Menge Reis kaufen können und rund 500 Säckchen mit Reis gepackt, die an die Familien ausgegeben werden konnten. Viele Familien hatten weite Wege auf sich genommen, um an diesem Tag in Lwamaggwa zu sein und sollten nicht mit leeren Händen gehen. Fleißig hat die Gruppe auch zahlreiche Fotos von den Patenkindern gemacht, die inzwischen zusammen mit den Briefen an die Paten in Deutschland verteilt und versandt wurden.

Besonders eindrucksvoll für die Gruppe war der Besuch einer Außengemeinde von Lwamaggwa. Nur unter äußerst widrigen Fahrbedingungen konnte die kleine, abgelegene Gemeinde überhaupt erreicht werden. Etliche Stunden dauerte die Fahrt dorthin. Trotz des langen Wartens war die Freude der Menschen riesig und die gemeinsame Feier des Gottesdienstes für alle ein besonderes Erlebnis. Bei den zahlreichen Taufen konnte Propst Klaus tatkräftig mithelfen.

Eichsfelder Fußballtrikot und ein Filmabend über die Reise

Ebenso in Erinnerung bleiben wird den Mitgliedern des Ugandakreises die Begleitung des Aids-Teams zu einer abgelegenen Gemeinde. Seit vielen Jahren unterstützen die Eichsfelder Schraubenwerk GmbH sowie die Rewe-Märkte in Heiligenstadt, Uder und Dingelstädt die Arbeit des mobilen Aids-Teams und die dazugehörige Krankenstation in Lwamaggwa.

Andreas Eib übergibt einen Großteil der Fußballtrikots, die er im Gepäck hatte, an die Kinder einer Grundschule in Uganda. © Ugandakreis Heiligenstadt | Andrea Lange

Bei dem Besuch in einer kleinen, äußerst ärmlichen Grundschule konnte Andreas Eib einen Großteil der Fußballtrikots, die er im Gepäck hatte, an die Kinder übergeben. Die Freude darüber war nicht nur in dieser Schule, sondern auch einen Tag später in der Grundschule in Lwamaggwa riesig. So hat nun der 1. SC 1911 Heiligenstadt auch in Lwamaggwa und Umgebung seine kleinen Fans.

Die letzten drei Tage hat die Gruppe zusammen mit Vincent Nakaana, dem Gemeindepfarrer von Lwamaggwa, im Murchison Nationalpark verbracht und die sonnigen Tage mit vielen wunderschönen Eindrücken genießen können.

So wie in der Vergangenheit auch wird der Ugandakreis wieder einen Infoabend durchführen und über die Reise mit vielen Fotos und einem kleinen Film berichten. Der Infoabend wird am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus von St. Aegidien stattfinden. Der Abend ist öffentlich und richtet sich an alle Interessierten, Mitglieder und Paten.

Manuela Simon ist Sprecherin des Ugandakreises Heiligenstadt.

