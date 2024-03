Worbis. Bei einem Wohnungsbrand im Eichsfeld ist einiger Sachschaden entstanden und eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Wohnungsbrand in Worbis ermittelt die Kriminalpolizei. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer am Freitag gegen 14.40 Uhr in einem Haus in der Jägerstraße ausgebrochen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von circa 20.000 Euro.

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

