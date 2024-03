Heiligenstadt. Dominoeffekt bei Parkversuch in Heiligenstadt. Drei Autos werden beschädigt.

Reichlich missglückt ist am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr ein Einparkversuch in der Albert-Schweitzer-Straße in Heiligenstadt. Eine Frau wollte ihren Ford Fiesta rückwärts in eine Parkbucht manövrieren. Dabei aber stieß sie gegen einen bereits geparkten Pkw Opel und schob diesen noch auf einen Pkw Ford Kuga. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt etwa 6500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

