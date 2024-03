Eichsfeld. Eine Eichsfelder Bibliothek verwandelt sich in die Werkstatt des Osterhasen. Jung und Alt haben dort ihren Spaß.

Die Hälften bemalter Walnussschalen wurden zu Marienkäferchen. Also nach dem weihnachtlichen Nuss-Verzehr die Schalen aufheben. Aus Alu-Basteldraht entstanden Osterhasen. Wer es weicher mochte und nicht mit einer Zange hantieren wollte, nahm farbigen Pfeifenreiniger für ein Häschen. Eier aus Plastik konnten mit Pailletten verziert oder mit kleinen bunten Stoffkugeln beklebt, Porzellaneier bemalt werden.

Aus Wolle wurden Schmetterlinge für den Osterstrauß gehäkelt oder es wurden zum Hinhängen Schäfchen mit Kulleraugen gebastelt. Wer gern noch Osterpost verschickt, entschied sich für einen Gruß in Kratztechnik. Das waren nur einige von zahlreichen Angeboten beim diesjährigen Oster- und Frühlingsbasteln in der StadtbibliothekDingelstädt. Für etliche Stunden hatte sich die Bibliothek in eine richtige Osterhasenwerkstatt verwandelt. Und wieder einmal wurde es, so wie auch das ebenfalls nun schon traditionelle Adventbasteln, von Erwachsenen und Kindern sehr gut angenommen.

Mütter und Väter, Omas und Tanten nutzten die Gelegenheit, mit ihren Mädchen und Jungen zu kommen, um Individuelles herzustellen, auf Wunsch unter Anleitung und um, dem Ort gemäß, später nicht ohne entliehene Bücher nach Hause zu gehen. Bei der Vorbereitung und selbstverständlich auch am Veranstaltungstag hat sich die gemeinsame Organisation von Stadtbibliothek und PuK, dem in Dingelstädt ansässigen Verein für Popularmusik und Kleinkunst, bewährt.

Grünschnitt-Recycling mal anders

Bibliotheksleiterin Jutta Drechsel und Johanna Fliegel waren bei dieser Gemeinschaftsveranstaltung wieder sehr erfreut über den großen Zuspruch. Erneut waren Mitglieder der von Monika Dölle geleiteten Dingelstädter Kreativgruppe als Helferinnen vertreten: Christiane Arnold und Erika Reinecke gaben so machen Tipp, ließen sich gern über die Schulter schauen.

So zeigten sie, wie ein noch schlafendes Osterhuhn rechtzeitig zum Leben erweckt werden kann. Man nehme einen dünnen Gummihandschuh, beklebe ihn mit Federn, befestige ihn auf einem Trinkbecher aus Plastik oder Pappe, der mit einem Loch versehen wurde. Mit einem Durchmesser, dass ein Trinkhalm hindurchpasst. Noch liegt das Hühnchen einfach nur herum, aber sobald gepustet wird, steht es auf. Ein Riesenspaß für Kinder und Erwachsene.

Das Basteln von Deko-Kränzen aus Naturmaterial, unter anderem aus Buchsbaum, ließ nicht lange auf Interessierte warten. „Ich musste die Hecke in meinen Garten schneiden. Da habe ich mir gedacht, ich bringe alles, was ich abgeschnitten habe, in die Bibliothek mit“, erzählte eine Besucherin beim Wickeln eines Kranzes. Und sie hatte noch ein einleuchtendes Argument für Deko zum Hinhängen: Wer wenig Platz zum Hinstellen hat, sollte diese Variante wählen.

Nicht nur Dingelstädter hatten sich auf den Weg begeben. So war Andrea Müller mit ihrer Tochter Maria, sechs Jahre, aus Küllstedt gekommen. Sie waren schon im Frühling 2023 dabei und saßen nun erneut an einem der Basteltische, weil es ihnen im vorigen Jahr so gut gefallen hatte.

