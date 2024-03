Eichsfeld. In einem Eichsfelder Museum gibt es eine neue Ausstellung. Diese beleuchtet ein bedrückendes Thema.

Der Verlust eines Kindes – sei es durch Tod oder Krankheit, Verschwinden oder gewaltsame Einwirkung – ist eine der schlimmsten Erfahrungen für Familien. Meist reicht die Drohung, die Kinder wegzunehmen oder ihnen Leid anzutun, um Eltern gefügig zu machen. Die neue Sonderausstellung im Grenzmuseum Schifflersgrund zeigt, wie Menschen, Familien und Gemeinschaften durch politisch motivierten Kindesentzug zerstört wurden. Es werden Biografien von Betroffenen aus Argentinien,Deutschland, El Salvador, Kanada, der Sowjetunion und Spanien in ihrem jeweiligen historischen Kontext vorgestellt.

Das nationalsozialistische Deutschland verschleppte im Rahmen seines rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges Kinder aus den besetzten Gebieten. In der Sowjetunion machten Stalins Säuberungen auch vor dem Nachwuchs angeblicher „Staatsfeinde“ nicht halt. In der DDR gehörte die Drohung, die Kinder wegzunehmen, zum Repertoire politischer Repression und Disziplinierung. In Kanada wurden Kinder aus indigenen Gemeinschaften gerissen, um sie zur Anpassung an die „weiße Gesellschaft“ zu zwingen. Ähnliches geschah in den USA, Australien und Neuseeland. Auf diese Weise wurden Familien, aber auch Sprachen und Kulturen zerstört. Indigene Familien waren oft die ersten Opfer der Bürgerkriege in Mittel- und Lateinamerika. So etwa in El Salvador, wo Familien zwischen die Fronten gerieten und tausende Kinder verschwanden.

Das Grenzmuseum Schifflersgrund zeigt noch bis Ende Juni die Sonderausstellung „Gestohlene Kinder“. Die Ausstellung umfasst 25 Tafeln mit Texten, historischen Fotos und Dokumenten sowie QR-Codes, die zu Interviews, Liedern oder Filmbeiträgen verlinken.

red