Bali. Die Eichsfelderin Lea Bringmann will in Indonesien Kontakte vertiefen. Zudem geht es um die Bewertung der Projekte.

Nach fünfjähriger pandemiebedingter Pause konnte Anfang der Woche der Eichsfelder Verein Balipockets wieder einen Projekteinsatz in Bali (Indonesien) starten. Lea Bringmann, Mitglied des erweiterten Vorstandes beziehungsweise des Balipockets-Teams ist für insgesamt drei Wochen vor Ort.

Im Mittelpunkt der Reise stehen vor allem die Kontaktpflege und der Austausch mit der lokalen Partnerorganisation, der „Bali Caring Community“, mit der der Worbiser Verein regelmäßig Projekte durchführt. „Ohne die Bali Caring Community wäre unsere konkrete Arbeit auf Bali nicht denkbar. Freiwillige scouten für uns Schulen, bereiten Projekte vor und evaluieren diese. Sie ist für uns einfach der direkte Draht zur Insel. Deshalb ist es umso wichtiger und erfreulich, dass wir, stellvertretend durch unser Teammitglied Lea, nun wieder auch den persönlichen Austausch pflegen können“, betont der Vorstandsvorsitzende Daniel Gottstein.

Gemeinsam mit den Mitgliedern der Bali Caring Community wird Lea Bringmann in den nächsten Tagen unter anderem die Schule besuchen, in der das letzte Projekt durchgeführt wurde. Für die Ausstattung mit Tischen, Bänken und Schränken in zwei Einrichtungen im Norden des Landes waren Mittel aus einem Kleinprojektefonds des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit eingesetzt worden.

Nun könne die Bewertung des Projektes sogar gemeinsam erfolgen, sodass sich Lea Bringmann einen eigenen Eindruck machen kann. Daneben ist in den nächsten Tagen ein Treffen mit einem der ehemaligen Stipendiaten geplant, die ihr Studium bereits erfolgreich abschließen konnten. Auch möchte sich die Eichsfelderin ein grundsätzliches Bild von der gegenwärtigen sozialen und wirtschaftlichen Situation auf der Insel machen.

„Balis Hauptwirtschaftsfaktor ist der Tourismus. Die globalen Einschränkungen der Corona-Pandemie hatten das Land damals hart getroffen. Ich bin gespannt darauf, zu sehen, wie es den Menschen nun geht“, sagt Lea Bringmann.

Nach ihrer Rückkehr ins Eichsfeld soll es eine große interne Auswertung geben. Außerdem kann sich der Verein vorstellen, einen Informationsabend mit einem Fotovortrag zu organisieren, wenn Interesse daran bestände.

