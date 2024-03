Heiligenstadt. Für eine besondere Show mit Rock‘n‘Roll und frivolen Damen gibt es Freikarten zu gewinnen. Doch man sollte schnell sein

Deutschlands erfolgreichste Burlesque-Revue „The Firebirds Burlesque Show“ gastiert am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Die Firebirds, die als beste Rockabilly-Formation in Deutschland gelten, bringen exklusive Burlesque-Stars aus Großbritannien, Italien, Österreich und der Slowakei mit. Baby Daisy, Rita Lynch, Kalinka Kalaschnikow und Michelle Marvelous wollen mit verführerischen Talenten, gesanglichen und artistischen Höchstleistungen bezaubern.

Für diesen Abend verlosen die Firebirds und das Team vom Eichsfelder Kulturhaus drei mal zwei Freikarten im Wert von jeweils 49,90 Euro. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss nur eine E-Mail an aktuelles.kulturhaus@kreis-eic.de schreiben. Für den Lostopf werden alle Einsendungen berücksichtigt, die bis Sonntag, 17. März, 23.59 Uhr eingegangen sind, erklärt Kulturhaus-Chefin Marie-Christine Liese. „Eine Teilnahme auf anderem Weg ist ausgeschlossen.“ Die Glückspilze werden schriftlich benachrichtigt.

