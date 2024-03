Eichsfeld. Auf der Autobahn 38 kommt ein junger Autofahrer von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlägt sich mehrfach.

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend ein 22-jähriger Autofahrer auf der A38. Er war laut Polizei mit einem VW Golf im Eichsfeld in Richtung Göttingen unterwegs. Nach der Anschlussstelle Heiligenstadt, am Ende einer langgezogenen Rechtskurve, kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben.

Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke, teilt die Polizei weiter mit. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer konnte das Wrack selbstständig verlassen und wurde zunächst durch die Kameraden der Feuerwehr Heiligenstadt erstversorgt.

Durch den Rettungsdienst wurde der junge Fahrer leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeuges mittels Kran wurde der rechte Fahrstreifen für etwa zwei Stunden durch die Autobahnmeisterei Breitenworbis gesperrt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.

red